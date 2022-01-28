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Kars'ta üzerine kaynar su dökülen minik Sevgül için seferber oldular

28.01.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta üzerine kaynar su dökülen minik Sevgül için seferber oldular

Kars'ın Arpaçay ilçesinde üzerine kaynar su dökülen, tipi nedeniyle de yolu kapanan köyde mahsur kalan minik Sevgül Top, seferber olan ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Melikköy köyünde ailesiyle yaşayan 2 yaşındaki Sevgül Top'un ayaklarına kaynar su döküldü. Top ailesi durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekipler, tipi nedeniyle köyün yolu kapalı olunca ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Arpaçay Özel İdaresi ekiplerince köyün yolu ulaşıma açıldı.

112 Acil Servis ekiplerce evden alınan minik Sevgül, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arpaçay Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu, AA muhabirine, aldıkları ihbar üzerine kısa sürede köyün yoluna çıktıklarını söyledi.

Ekiplerin yolu açarak köye ulaşıldığını ifade eden Çobanoğlu, "2 yaşındaki çocuğun üzerine su dökülmesi sonucunda yanıkları olduğunu söylediler. Biz de karla mücadele ekipleri olarak hazırda beklediğimiz için olaya hemen müdahale ettik. 25 dakika içinde hastayı hastaneye ulaştırtırdık." dedi.

Çobanoğlu, bölgede yoğun tipinin etkili olduğunu ifade ederek, "Yoğun tipi var 4-5 bölgede araç kurtardık. Vatandaşlardan ricamız yoğun tipi olduğundan dolayı acil işleri olmadığı sürece yola çıkmasınlar." ifadesini kullandı.

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