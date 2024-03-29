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Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi

İHA İHA
29.03.2024 13:58
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Kars’ta seçim öncesinde KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

KOM ekiplerince kent merkezinde 1 iş yeri ve 1 ikametgaha operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 uzun tam otomatik namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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