Kars’ta vaka sayısında artış gözlendi

Kars’ta korona virüs vakalarında son günlerde artış yaşanması Sağlık Bakanlığı’nın riskli bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulamasının kırmızıya dönmesi yetkileri harekete geçirdi.

Kentte alınan tedbirlerin bir kez daha masaya yatırılarak gözden geçirilmesi için Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı’nda İl Pandemi Kurulu yeniden toplandı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Öksüz, Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınında özellikle son dönemde hem ülke genelinde, hem de Kars’ta vaka sayılarında ciddi bir artış eğilimi olduğunu belirtti.

Öksüz, bu artışa paralel olarak yoğun bakım, solunum cihazı destek tedavisi ve ölüm sayılarında artışlar görüldüğüne dikkat çekti.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, salgının başlangıcından bugüne kadar çeşitli planlamalar yapıldığını ve bir takım tedbirler alındığını belirterek, ancak alınan tüm tedbirlere rağmen duyarsız vatandaşların kurallara uymaması ve gerekli özeni göstermemesi nedeniyle salgın başlangıcına göre bugün kritik bir seviyeye gelindiğinin altını çizdi.

Öksüz, “Hastanelerde şu an itibariyle yatak sayısında sıkıntı yok. Ancak vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle vatandaşlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor. Alınan tedbirlere özellikle maske, mesafe ve temizlik konularına mutlaka titizlikle uyulması gerekiyor” dedi.

Öksüz, “Kış mevsiminin başladığı bugünlerde vatandaşlarımızın aile ziyaretlerine gitmemesi, kapalı mekânlarda vakit geçirmemesi gerekiyor. Vaka artışları nedeniyle hükümet tarafından çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde faaliyetler saat 22.00’da sona erecek. Ayrıca çalışma hayatında da esnek çalışma, dönüşümlü ve vardiyalı çalışma gibi uygulamaların hayata geçirilecek. Salgın denetim ekipleri ve filyasyon ekipleri gayretle çalışıyor. Özellikle sağlık personelleri büyük bir özveriyle görev yapıyor. Vatandaşlar rehavete kapılamadan, hem kendisi ve ailesinin sağlığı, hem de yakınlarının ve tüm hemşehrilerimizin sağlığı için duyarlı davranması, alınan tedbirlere titizlikle uyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Pandemi Kurulu Toplantısı Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından gündem konuları görüşülerek karar bağlandı.

