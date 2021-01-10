Kars’ta vatandaşlar kısıtlamaya destek vererek evlerinde kalıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tam destek veriyor. Evlerinde kalan vatandaşlar ise sokağa çıkmıyor.

Kentte Cuma günü saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. Kentin en işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ise Karslılar, tam anlamıyla uyuyor. Her gün yüzlerce insanın bulunduğu cadde ve sokaklar da sadece polis ve belediye görevlileri görülüyor.

İşyerlerinin kapandığı, vatandaşların evlerine çekildiği kentte vaka sayılarında düşüş görülüyor.



