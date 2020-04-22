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Kars’ta, “Vefa Sosyal Destek Grubu” 5 bin 821 talebi karşıladı

KARS HABERLERİ  | 22.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kars’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığında oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ’’Sokağa çıkma yasağı’’ genelgesi doğrultusunda Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından, ihtiyacı olan vatandaşların evlerinden çıkmasını önlemek amacıyla ihtiyaçları karşılanıyor.Kentte evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların Kars Valiliğine ulaşan alışveriş, banka, PTT, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler ve gıda gibi 5 bin 821 talep ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından karşılandı.Kars Valiliği, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletmelerini istedi.

Kars’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığında oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ’’Sokağa çıkma yasağı’’ genelgesi doğrultusunda Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından, ihtiyacı olan vatandaşların evlerinden çıkmasını önlemek amacıyla ihtiyaçları karşılanıyor.
Kentte evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların Kars Valiliğine ulaşan alışveriş, banka, PTT, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler ve gıda gibi 5 bin 821 talep ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından karşılandı.
Kars Valiliği, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletmelerini istedi.

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