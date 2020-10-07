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Kars’ta yılın son koordinasyon toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 07.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kars’ta 2020 yılının son İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.Gazi Toplantı Salonunda yapılan toplantısının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent genelinde aldığı pandemi tedbirlerine tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini belirtti.Öksüz, “Bunun bir ilacı veya aşısı henüz yok.

Kars’ta 2020 yılının son İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Türker Öksüz başkanlığında yapıldı.
Gazi Toplantı Salonunda yapılan toplantısının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent genelinde aldığı pandemi tedbirlerine tüm vatandaşların riayet etmesi gerektiğini belirtti.
Öksüz, “Bunun bir ilacı veya aşısı henüz yok. Biz tedbirlerimizi aldığımız sürece güçlüyüz. Lütfen tüm kurallara uyalım” dedi.
Kentte toplam 304 proje bulunduğunu ifade eden Vali Öksüz, toplam proje tutarının 3 milyar 535 milyon 820 bin 997 lira, toplam yıl ödeneğinin ise 600 milyon 615 bin 149 lira olduğunu kaydetti.
Projelerin sektörel bazda açılımını yapan Öksüz, ulaştırma-haberleşme 84, tarım 66, eğitim 59, turizm 6, diğer kamu hizmetleri-sosyal 18, enerji 4, sağlık 9, imalat 54, konut 1 ve diğer kamu hizmetleri-iktisadi 3 projenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Toplantı daha sonra yatırımcı kurumların sunumuyla devam etti.

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