Kars'ta yiyecek arayan bozayılarla köpeklerin mücadelesi kameraya yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yiyecek arayan bozayılar ile onları uzaklaştırmak isteyen köpeklerin mücadelesi kameralarca kayıt altına alındı.

Bozayıların yaşam alanı olan sarıçam ormanlarının yer aldığı ilçede yiyecek arayan bozayılar, bu nedenle sık sık ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğü ile ilçe merkezine geliyor.

Hem çöplükte hem de ilçe merkezindeki çöp konteynerlerinde yiyecek bulmaya çalışan bir çok bozayı, çevredeki köpeklerce bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Yiyecek aramak için son olarak ilçe merkezindeki TOKİ Konutları ile İnönü Mahallesi'ne gelen bozayılar, köpeklerin saldırısına uğradı.

Çöp konteynerlerini devirip yiyecek bulmaya çalışan bozayılar, köpeklerin saldırısıyla bölgeden uzaklaştı.

Bozayılar ile köpeklerin mücadelesi kameralarca kaydedildi.

