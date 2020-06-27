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Kars’ta YKS heyecanı başladı

KARS HABERLERİ  | 27.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kars’ta öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek üzere okullara geldi.

Kars’ta öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek üzere okullara geldi. Sınava girmek için okullarına gelen öğrencilere görevli polisler, sınav öncesinde moral vererek başarı dileklerinde bulundu.
Kars’ta sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra oluşturdu.
Daha sonra tek tek okula alınan öğrencilere maske dağıtıldı. Ailelerinin destek ve duaları ile sınav merkezlerine giren öğrenciler, üst aramaları polis ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirilerek sınav salonuna alındı.
“Aileler dışarıda dua okudu”
Çocukları sınava giren aileler, oku çevresinde yanlarında getirdikler Kuran-ı Kerimleri açarak dua okudular. Öğrenciler içeride ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.

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