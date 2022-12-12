Kars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere oyun oluyor

Kars'ta etkili olan yoğun kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini arttırdı.

İl merkezini kısa sürede beyaza bürüyen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışa sevinen öğrenciler kar topu oynarken, belediye ekipleri ise yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars-Göle ve Kars-Digor kara yolunda ise sürücüler kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Merkeze bağlı 2 bin 276 rakımda bulunan Boğatepe köyünde kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

