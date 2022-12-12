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Kars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere oyun oluyor

12.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı

Kars'ta etkili olan yoğun kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini arttırdı.

İl merkezini kısa sürede beyaza bürüyen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışa sevinen öğrenciler kar topu oynarken, belediye ekipleri ise yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kars-Göle ve Kars-Digor kara yolunda ise sürücüler kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri de sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Merkeze bağlı 2 bin 276 rakımda bulunan Boğatepe köyünde kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kar tipi

Kars Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:15
Öğle
12:06
İkindi
14:27
Akşam
16:48
Yatsı
18:13
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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