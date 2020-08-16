YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına su altı ekipleri de katıldı

Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk için arama çalışmasına su altı ekipleri de katıldı

KARS HABERLERİ  | 16.08.2020 02:51 | Son Güncelleme

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların kaybolduğu Kars Çayı'nda arama yaptı

Kars'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuk için Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekipleri, Kars Çayı'nda arama yaptı.

Cumhuriyet Köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için sürdürülen çalışmalara Van'den gelen su altı arama ekipleri de katıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla arama çalışması yapan "kurbağa adam" ekipleri, yaklaşık 3 metre derinlikteki suda 1 metre balçığa batarak çalışma gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler suda yaklaşık 1,5 saat arama yaptı. Su altı ekibinin aramasında kaybolan çocukların izine rastlanılmayınca arama çalışmasına ara verildi.

Bu arada, olay yerine gelen çocukların aileleri sinir krizi geçirirken 112 Acil Servis ekipleri fenalaşan aile fertlerine müdahale etti.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, burada yaptığı açıklamada, arama çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yapıldığını anlatarak, "Arzu edilmeyen bir olay yaşandı, yaptığımız uyarılara rağmen bugün iki çocuğumuz suda kayboldu. Ekiplerce geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Van'da bulunan dalgıç ekibi ilimize sevk edildi, geç saat olmasına rağmen suda 1,5 saat arama çalışması yapıldı. Arama çalışmalarına ara verdik, yarın aramalara devam edeceğiz. Bu olay olmadan önlem almalıyız, balçık olan alan çok fazla, vatandaşlarımız dikkatli ve duyarlı olsun." diye konuştu.

Kars'ta Cumhuriyet köyü yakınlarında piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda ve Ozan Gündüz'ün bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, AFAD, itfaiye, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri katılmış, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli arama kurtarma köpekleri "Eros", "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" da çalışmalarda yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Jandarmadan piknikçilere yangın uyarısı

Jandarmadan piknikçilere yangın uyarısı

Vali Çelik: “Ekonomiyi ve zamanı iyi yönetmeliz”

Vali Çelik: “Ekonomiyi ve zamanı iyi yönetmeliz”

Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Batman'da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Batman'da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Kars Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:12
Öğle
12:17
İkindi
16:05
Akşam
19:12
Yatsı
20:41

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Çelebi Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hayvan sever başkan yaralı köpeği tedavi ettirdi

Hayvan sever başkan yaralı köpeği tedavi ettirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor

Kağızman’da ağıt yakma geleneği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.