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Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı

KARS HABERLERİ  | 20.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kars’ta bandrolsüz yüzlerce kitap ele geçirildi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine bir işyerinde yapılan aramada; çeşitli yayınevlerine ait 466 adet bandrolsüz kitap, 13 adet fotokopi halinde çoğaltılmış yayın ve 1 adet 668 sayılı KHK ile kapatılan yayınevine ait kitap olmak üzere toplamda 480 adet kitap ele geçirildi.Kitaplara el koyan polis ekipleri, işyeri sahibi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81.maddesi uyarınca adli işlem başlattı.

Kars’ta yüzlerce bandrolsüz kitap yakalandı

Kars’ta bandrolsüz yüzlerce kitap ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine bir işyerinde yapılan aramada; çeşitli yayınevlerine ait 466 adet bandrolsüz kitap, 13 adet fotokopi halinde çoğaltılmış yayın ve 1 adet 668 sayılı KHK ile kapatılan yayınevine ait kitap olmak üzere toplamda 480 adet kitap ele geçirildi.
Kitaplara el koyan polis ekipleri, işyeri sahibi hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81.maddesi uyarınca adli işlem başlattı.

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Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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