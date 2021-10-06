Kars'taki barajın seviyesi düşünce su altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy ile buradaki tarihi yapılar yeniden ortaya çıktı.

Aras Nehri içinden geçen Karakurt köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından tamamen sular altında kaldı.

Yörede son zamanlarda yeterli yağış almayan barajın su seviyesi düşünce, köydeki evler, kiliseler ve bazı tarihi yapılar da görünür hale geldi.

Bazı vatandaşlar da uzun yıllar geçirdikleri eski köylerini ve buradaki evlerini gezerek hatıralarını yad etti.

Bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılardan Turhan Koçaş, AA muhabirine, bu yıl bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suyunun 300-400 metre çekildiğini söyledi.

Kocaş, "Sular altında kalan köy ortaya çıkınca biz de fotoğrafseverler olarak köyü fotoğraflamaya geldik." dedi.

