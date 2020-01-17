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  4. Kars'taki eski HES baraj gölü yüzeyi dondu

Kars'taki eski HES baraj gölü yüzeyi dondu

KARS HABERLERİ  | 17.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kars'taki eski HES baraj gölü yüzeyi dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin (HES) baraj gölü yüzeyi dondu.

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'taki dere ve göletler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

Vatandaşlardan Adem Alp, AA muhabirine, kent genelinde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Soğuk havanın hakim olduğu bugünlerde Kars Çayı üzerinde bulunan termik santral tamamen dondu. Kente bu yıl kış geç gelmesine rağmen son günlerde soğuk hava etkisini arttırdı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Baraj dondu HES Kars Soğuk hava

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Sarikamis
Dıyar Eczanesi
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