Kars'taki hortumda zarar gören yapılarda hasar tespiti yapıldı

Kars'ın Halefoğlu köyünde çıkan hortumda zarar gören yapılarda hasar tespit çalışması yapıldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma ile köy muhtarı öncülüğünde şiddetli rüzgar ve hortum nedeniyle zarar gören yapılarda inceleme yaptı.
Hasar tespit çalışmasında, yapılardaki ahşap oturtma çatısı ve galvanizli oluklu sac çatı örtüsünün zarar gördüğü tespit edildi.
Hortum nedeniyle zarar gören 11 yapıda tutanak tutan ekipler, hasar tespit çalışmasını tamamladı.
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