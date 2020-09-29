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Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı

KARS HABERLERİ  | 29.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kars'taki ölümlü silahlı kavgayla ilgili 13 gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Şaban köyünde dün iki aile arasında çıkan ve Ramazan Kurukafa'nın yaşamını yitirdiği silahlı kavganın ardından jandarma ve emniyet birimleri çalışma yaptı.

Ekipler, yürütülen soruşturma çerçevesinde olaya karıştığı belirlenen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.S, S.D, F.D, K.Y, D.Y, R.Y, N.Y, G.Y, M.D, Ö.S, T.S, M.S, Y.S, gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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