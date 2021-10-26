Kars'taki PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağızman'da ikamet eden A.K (44) ve H.Y'yi (65) gözaltına aldı.

Polis ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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