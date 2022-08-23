Kars'taki silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kars'ta alacak verecek meselesi nedeniyle 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merkez Mahallesi Kasaplar Hali'nde iş yeri bulunan B.Ş'yi pompalı tüfekle yaralayan 22 yaşındaki H.C'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında sağlık kontörlünden geçirilen H.C. adliyeye sevk edildi.
H.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kars'ta 20 Ağustos'ta B.Ş. ile aralarında daha önceden husumet bulunan H.C. ile yanındaki bir kişi arasında kavga çıkmış, H.C, B.Ş'yi iş yerine ateş açarak yaralamıştı.
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