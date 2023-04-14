Kars'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mukim T. yönetimindeki 34 FJY 610 plakalı otomobil, Kars-Ani kara yolunun Yahni Dağı mevkisinde Adem K, idaresindeki 61 KP 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sürücü Mukim T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan diğer sürücü Adem K. ile M.Ö, V.Ö, A.Ö, G.P. ve M.P. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mukim T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

