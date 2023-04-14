YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

14.04.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kars'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mukim T. yönetimindeki 34 FJY 610 plakalı otomobil, Kars-Ani kara yolunun Yahni Dağı mevkisinde Adem K, idaresindeki 61 KP 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sürücü Mukim T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan diğer sürücü Adem K. ile M.Ö, V.Ö, A.Ö, G.P. ve M.P. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mukim T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ın zirvesindeki Aygır Gölü'nde buzlar erimeye başladıKars'ın zirvesindeki Aygır Gölü'nde buzlar erimeye başladı
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaYozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Anne ve babasına bıçakla saldırdıAnne ve babasına bıçakla saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Kars kaza

Kars Namaz Vakitleri 14 Nisan Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:25
Öğle
12:13
İkindi
15:55
Akşam
18:52
Yatsı
20:16

Kars Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

Tazegül eczanesi
Arpacay
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Diyar eczanesi
Selim
Tanriverdi eczanesi
Merkez
Altun eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.