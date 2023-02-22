Kars’tan deprem bölgesine 130 tır yardım

Kars Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Depremzedeler yardımda bulunmak üzere vatandaşlar hazırladıkları malzemeleri AFAD Müdürlüğü’ne teslim ediyor.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde depren bölgesine bugüne kadar 88 bin 310 koli giysi, 46 bin 212 koli su ve içecek, 66 bin 899 ekmek, 25 bin 738 koli gıda, 13 bin 577 battaniye, 9 bin 458 koli hijyen ve temizlik malzemesi, 11 bin 200 bebek ve çocuk malzemesi, 7 bin atkı, bere, eldiven, 3 bin 928 bot ayakkabı, 6 bin 428 ısınma malzemesi, bin 533 yatak, 145 ton odun, kömür, 112 powerbank, 636 çadır, 50 kazma kürek, 4 bin 639 soba, 12 jeneratör ve 1 konteyner gönderildi.

