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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz tarihi Gazetecilik ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı

Türkiye’nin gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz tarihi Gazetecilik ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Türk basınında sansürün kaldırılmasını ifade eden Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Gökhan Yüksel, yazılı bir açıklama yaparak tüm gazetecilerin bayramını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Söz konusu açıklamada, gazetecilerin tüm olumsuzluklara rağmen toplumun haber alma hakkı için bedel ödediğine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in açıklaması şöyle;
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, basın emekçilerinin vermiş oldukları var olma mücadelesinin öneminin tüm toplum tarafından öğrenilmesi gereken en önemli günlerden biridir. 24 Temmuz 1908 yılında gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kaldırılan sansür, bugün ülkemiz basın emekçilerinin göğüslerinde gururla taşıdıkları onurlu bir mücadelenin madalyasıdır.
Karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullara rağmen toplumun haber alma hakkını yerine getirmeye çalışan ve bu uğurda sayısız bedel ödeyen gazetecilik mesleği, hür vicdanın ve toplumun sesi olarak var olmaya devam edecektir. Toprak tabletler üzerine yazılarak başlayan gazetecilik mesleği, bugün çağın en ileri teknolojisi kullanılarak sınır ve zaman tanımadan okuyucu ile buluşmaya devam ediyor.

Bu çabaların sadece ekonomik kaygılarla yapılan bir meslek olarak düşünülmesi, gazetecilik mesleğinin vermiş olduğu kutsal mücadeleye gölge düşüreceği gibi; bu sektörde emek veren, bedel ödemiş ve hala bedel ödemeye devam eden gazetecilerin varlığına kabul edilmez bir saygısızlıktır.
Basın önündeki tüm anti demokratik uygulamalar sansürlerin kaldırılmasıyla özgürleşen basının daha özgürlükçü ve demokrat toplumların oluşumunda öncülük ettiği yadsınamaz bir gerçekliktir.

Haber alma hakkının vazgeçilmez temsilcisi olan basın emekçilerinin vermiş olduğu mücadeleye olan saygımız ve desteğimizin daima devam edeceğini hatırlatarak; tüm basın camiasının bayramını en içten duygularımla kutluyor ve saygılarımı sunuyorum.
24 Temmuz vesilesi ile de yaptığımız çalışmaların komşularımıza ulaştırılmasını sağlayan, belediyemizin emekçi çalışanları ile birlikte canı pahasına kamuoyunun haber alma hakkı için gece gündüz çalışan Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’müzün de Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.

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