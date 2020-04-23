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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin “23 Nisan” hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:48 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlamaları, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sokaklarda meydanlarda değil, evlerde yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallı ikiz kardeşlerin ‘23 Nisan’ hayalini gerçekleştirerek evlerine misafir oldu ve miniklerle beraber gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar uçurdu.
23 Nisan coşkusu, gökyüzüne taşındı
Kartal Esentepe Mahallesi’nde yaşayan 9 yaşındaki ikiz kardeşler Nida ve Eylül İlgöz, Başkan Gökhan Yüksel’e sosyal medya üzerinden gönderdikleri videolu mesajda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendisi ile birlikte evlerinin balkonundan kutlamak, gökyüzüne balon bırakmak istediklerini iletmiş ve Başkan Gökhan Yüksel’i evlerine davet etmişti.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve bayram coşkusunu sokaklarda kutlayamayacak olan miniklerin bayram ricasını kırmayarak İlgöz ailesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hep bir ağızdan bayram marşları söyleyen çocuklara Başkan Yüksel de eşlik ederek 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Ardından Başkan Gökhan Yüksel, Nida ve Eylül kardeşlerle birlikte, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.
Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, ”Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Meclisimizin açılışının 100. yılı coşkuyla kutluyoruz. Bir yandan da çocuk bayramını coşkuyla kutluyoruz. Minik kardeşlerim mesaj yollamıştı ‘başkanım sokağımıza gelir misiniz beraber balon uçurabilir miyiz?’ diye. Ben de onların isteklerini kırmadım bugün hep beraber balonları uçurduk. Küçük prenseslerin, prenslerin isteğini yerine getirdik. İnşallah önümüzdeki yıl bu salgın mücadelesini zaten aşmış olacağız. Çocuklara güzel eğlenceler hazırlayacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha anıyorum. Yüce meclisimizin 100. yıl dönümünü ve Kartal’da küçük komşularımın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Hatta tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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İmsak
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Sabah
06:06
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
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Soydan Eczanesi
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