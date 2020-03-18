Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için kutlama mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yüksel, mesajında: "Vatan ve hürriyet aşkıyla, kanlarının rengini bayrağımıza ve canlarını ise vatanımıza feda eden şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Onların bize emanet ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkmak ve savunmak boynumuzun borcudur."

"Mücadelemizin gücünü her zaman olduğu gibi köklerimizden alıyoruz"

Başkan Gökhan Yüksel, Çanakkale muharebesinin tarihin seyrini değiştirmesi açısından önemine vurgu yaptığı mesajında yeni tipte korona virüs (Covid-19) salgın tehlikesine ve ülkemizde salgını önlemeye yönelik çabalara da dikkat çekerek, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, mücadelemizin gücünü her zaman olduğu gibi köklerimizden alıyoruz. Biz mücadeleden kaçmayan, korkmayan bir ulusun parçasıyız. Ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çanakkale mirası ve zaferin Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize güç vermeye devam ediyor” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı: