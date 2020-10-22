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Kartal Belediyesi 2021 Bütçe ve Performans Raporu kabul edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi 2021 Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisinde yapılan oylama ile kabul edildi.Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Yılmaz Tuncer başkanlığında toplanan mecliste, 3 oturum halinde gerçekleşen 2021 Yılı Performans Raporu ve 2021 Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kartal Belediyesi 2021 Bütçe ve Performans Raporu kabul edildi

Kartal Belediyesi 2021 Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisinde yapılan oylama ile kabul edildi.
Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Yılmaz Tuncer başkanlığında toplanan mecliste, 3 oturum halinde gerçekleşen 2021 Yılı Performans Raporu ve 2021 Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 05, 19 ve 21 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlar ile tamamlan görüşmelerin ardından Kartal Belediyesinin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 543 milyon TL olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.
Bütçe ile ilgili görüşmelerden önce Meclis Üyesi Aysel Yücel, bütçe ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde yapılanları da anlatan Yücel, özetle 1 milyon 349 bin 571 adet maske ve 8 bin 835 litre dezenfektan harcandığını ve ilçedeki sağlık kurumları, okullar, ibadet alanları, esnaf işletmeleri gibi pek çok yerin yoğun şekilde dezenfekte edildiğini söyledi. Pandemi sürecinde yaklaşık 20 bin yardım kolisi dağıtımı yapıldığını sözlerine ekleyen Yücel, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldığını belirtti.
Yücel’in ardından kürsüye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, belediye çalışmaları ile alakalı bazı bilgiler verdi. Atalar Spor Kompleksi’nin bitmek üzere olduğunu ve tamamen Kartal Belediyesi’nin olanakları kullanılarak çalışanlar tarafından yapıldığını söyledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in geçmiş 500 gün icraatları ile ilgili önümüzdeki günlerde meclis üyelerine sunum yapacağını ve bunun 1000 gün olanını da hazırlayacaklarını kaydeden Aksu, Kartal’ın 25 yıldır çözülemeyen alt yapı problemlerini İBB ile birlikte çözdüklerini söyledi. Sivil Savunma Müdürlüğü’nün bulunduğu yerde bir bağışçının da desteği ile aşevi açacaklarını kaydeden Aksu, Aydos Kent Ormanı Projesi’nin de hayata geçeceğini söyledi. Spor Caddesi’nin yenilendiğini ve Kızılay Caddesi’nin de prestij caddesi olacağını kaydeden Aksu, Neyzen Tevfik Meydanı’nın da yenileneceğini söyledi. Kartal’da 3 gençlik merkezi açacaklarını belirten Aksu, stadın bulunduğu alanda da bir proje başlatacaklarını söyledi.
Yapılan tartışmaların ardından geçilen oylamada her bir bütçe maddesi tek tek oylandı. Müdürlüklerin de bütçelerinin tek tek oylanması sonrasında toplam 543 milyonluk 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi 2021 Bütçe ve Performans Raporu kabul edildi

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