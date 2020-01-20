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  4. Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor.

Kartal Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. İstanbul’un en fazla park ve yeşil alanlarına sahip ilçelerinden biri olmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ve toplamda 169 parka ulaşan Kartal Belediyesi, 3 yeni parkı daha Kartallıların hizmetine sunuyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilk adresi, Soğanlık Orta Mahalle’de yaşayan Kartallıların yeşil alan ve deprem toplanma merkezi ihtiyaçlarını önemli derecede giderecek olan Fatih Boylan Parkı oldu. 4.666 metrekare toplam alanı üzerinde 2.100 metrekare yeşil alan, 180 metrekare çocuk oyun alanı ve 72 metrekare spor aletlerinin olduğu alana sahip parkta çalışmalara devam eden ekipler, parkın çimlerini sermeye ve karo taşlarını döşemeye başladı.
Ekiplerin çalışmalara devam ettiği ikinci adres ise Esentepe Mahallesi’nde Anadolu Caddesi’nde bulunan park oldu. 711 metrekare toplam alan üzerinde 535 metrekare yeşil alan ve dinlenme alanları bulunan parkta ekiplerin duvar çalışması ile beraber zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca parkın duvarları da yağlı boya ile boyanarak manzara resimlerine bezendi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarına yeni başladığı Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan ve 6.054 metrekare alana sahip Çamlık Parkı’nda iş makinesi, zemini düzeltme çalışmalarına devam ediyor. 3.600 metrekare yeşil alan olarak düzenlenen parkta; 464 metrekare basketbol ve voleybol sahası, 360 m uzunluğunda yürüyüş yolu ve koşu parkuru, 210 metrekare çocuk oyun alanı yer alıyor. Yıllardır bakımsızlık ve yangın tehlikesinin yaşandığı çamlık alanda başlayan çalışmalarla, ekipler tarafından kuruyan ağaçlar tespit edilirken; söz konusu ağaçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce iyileştirme çalışması yapılacağı ve iş makineleri ile ağaçlara zarar verilmeden bölgedeki alanın park yapımına uygun hale getirileceği bildirildi.

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