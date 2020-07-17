Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Mustafa Oktay Aksu, İBB Meclisi Temmuz Ayı 4. Oturumunda gündem dışı söz alarak, yaklaşan Kurban Bayramı’yla ilgili bilgilendirme ve uyarılar içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı hastalıklarla ilgili uyarılarda bulunarak kurban kesimin daha sağlıklı olması için kesim alanlarının tüm şehirde artırılması gerektiğini kaydetti.

İBB Meclisi Temmuz Ayı 4. Oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, aynı zamanda veteriner doktor olan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, gündem dışı söz alarak yaklaşan Kurban Bayramı’yla ilgili tüm Meclis Üyelerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hangi hayvanlar ‘kurbanlık’ olabilir?

Kurban kesiminde koruyucu aşıları yapılmış ve veteriner sağlık raporu olan hayvanların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aksu, “İki hafta sonra Kurban Bayramı olması ve yüce meclisimizin tek veteriner hekimi olmam münasebeti ile Kurban Bayramı’yla ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Kurban olarak keseceğimiz hayvanlarda, hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu olan, onaylı kulak küpeleri olan, koruyucu aşıları yapılmış, gebe olmayan, damızlık değeri düşük olan ve mümkünse dişi olmayan hayvanların tercih edilmesi gerekiyor” dedi.