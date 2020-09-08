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Kartal Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi, ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Korona virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi, ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı, alanında uzman ekipler, Kartal’da bulunan Tahsin Kaya Oto Sanayi Sitesi, Verim Sanayi Sitesi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi’ni dezenfekte etti.

Sabah saatlerinde farklı noktalara doğru yola çıkan 3 farklı ekip, eş zamanlı olarak Tahsin Kaya Oto Sanayi, Verim Sanayi ve Kartal Oto Sanayi Sitesi’nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Tahsin Kaya ve Verim Sanayi Sitelerindeki çalışmaların yanı sıra; 600’den fazla iş yerinin bulunduğu Kartal Oto Sanayi Sitesi de Nono Gümüş İyon Teknolojisi ile arındırıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kartal’ın farklı noktalarında camiler, eczaneler, taksiler ve minibüsler de ayrıca dezenfekte işleminden geçirildi.

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Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
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Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
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