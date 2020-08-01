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Kartal Belediyesi, kabir ziyaretine giden vatandaşları unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ilçede ve çevre ilçelerde bulunan mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sundu.Arife ve bayramın ilk iki günü dahil olmak üzere Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi Mezarlığı’na sabah 10.00’dan akşam saatlerine kadar gidiş-dönüş ücretsiz servis hizmeti verildi.

Kartal Belediyesi, ilçede ve çevre ilçelerde bulunan mezarlıklara gidecek vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti sundu.
Arife ve bayramın ilk iki günü dahil olmak üzere Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şıhlı ve Osmangazi Mezarlığı’na sabah 10.00’dan akşam saatlerine kadar gidiş-dönüş ücretsiz servis hizmeti verildi. Kartal Belediyesi Sahil Binası önünde bekleyen servislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Mezarlıklarda maske, peçete ve su dağıtılıp, gül suyu ikram edildi
Ücretsiz servis araçlarını kullanan vatandaşları Kartal ilçesi sınırlarında bulunan mezarlıklarda Kartal Belediyesi personelleri karşıladı. Kabir ziyaretine gelenlere Başkan Gökhan Yüksel’in iyi bayramlar dileklerini ileten belediye çalışanları, vatandaşlara maske, peçete, su ve gül suyu ikram etti.

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