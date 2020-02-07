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Kartal Belediyesi kar yağışına hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 21:49 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, beklenen kar yağışı nedeniyle oluşacak buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.Meteoroloji yetkililerinin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte Kartal Belediyesi, vatandaşların zorluk yaşamaması için günlük yaklaşık 50 ton tuz ve 12 farklı ekip ile kar yağışına karşı gereken tedbirleri aldı.

Kartal Belediyesi, beklenen kar yağışı nedeniyle oluşacak buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamlayarak gereken tedbirleri aldı.
Meteoroloji yetkililerinin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte Kartal Belediyesi, vatandaşların zorluk yaşamaması için günlük yaklaşık 50 ton tuz ve 12 farklı ekip ile kar yağışına karşı gereken tedbirleri aldı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, olası bir kar yağışı ve buzlanmada yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve yayaların güven içinde yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri; olası bir kar yağışında ilk etapta gece ve gündüz 6 farklı ekip araçları ile beraber günlük 50 ton tuz ile görev başında. Yağışın şiddetine göre artırılmak üzere 1 greyder, 2 JCB ve 2 tuzlama aracı 3 kamyon ve bir Bobcat tuzlama aracı ile nöbet tutuluyor. Gece ve gündüz olmak üzere 2 vardiya halinde çalışan ekiplere gerektiği takdirde takviye de yapılacak.

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