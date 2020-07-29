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Kartal Belediyesi kurban satış ve kesim alanlarını dezenfekte etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurduğu 48 bin metrekare büyüklüğündeki kurban satış alanı ve ilçe genelinde hazırlanan kurban kesim alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.Kartal Belediyesi vatandaşların kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçede 48 bin metrekare büyüklüğündeki kurban pazarında ve Kurban Bayramı’nda kullanılacak olan kesim alanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurduğu 48 bin metrekare büyüklüğündeki kurban satış alanı ve ilçe genelinde hazırlanan kurban kesim alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Kartal Belediyesi vatandaşların kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçede 48 bin metrekare büyüklüğündeki kurban pazarında ve Kurban Bayramı’nda kullanılacak olan kesim alanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman dezenfekte ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren Kordonboyu Mahallesi sınırları içinde yer alan kurban pazarında dezenfekte işlemine başladı. Ekipler kurban pazarındaki ortak alanlarda, giriş ve çıkış noktalarında, esnafın kullandığı tuvalet, duş ve kafe alanında dezenfekte işlemini yaptı. Ayrıca alana araçlarıyla giren vatandaşların araçları da Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Kurban pazarındaki dezenfekte işleminin tamamlanmasının ardından ise ekipler ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Bütün kesim alanlarını dolaşarak gerekli görülen tüm alanları dezenfekte eden ekipler, vatandaşların Kurban ibadetlerini virüs riskinden uzak yaşayabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri ile vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanacak.

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