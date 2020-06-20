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Kartal Belediyesi LGS öncesi 29 noktada maske, su ve kolonya dağıttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, Lise Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu.

Kartal Belediyesi, Lise Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler için ilçedeki sınav merkezlerinin önlerinde stantlar kurdu. Bu yıl salgın koşullarında gerçekleşen sınav öncesinde öğrencilere maske, su ve kolonya ikramında dağıtıldı.
Ortaokulu bitirip liseye adım atacak olan çocukların heyecanına ortak olan belediye görevlileri, sık sık sosyal mesafe ile ilgili uyarılarda bulundu. 29 farklı okulun önünde stant kuran Kartal Belediyesi görevlileri, su ve maske dağıtarak virüse karşı da kolonya ikramı gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerden itibaren stant kuran görevliler, çocukların sınava girmesinin ardından ailelere de su ikramında bulundu.
Kartal Belediyesi, LGS öncesi öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda geniş çaplı bir dezenfekte çalışması yürütmüştü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile teyakkuza geçen Temizlik İşleri Müdürlüğünün 15 kişilik üç ekibi, nano gümüş iyon teknolojisi ile Kartal’daki 44 okulu ilaçlayarak sınava girecek öğrencilere
hazır hale getirmişti.

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