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Kartal Belediyesi LGS Tercihleri süresinde öğrencilerin yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercihlerinde çocuklara yardımcı olmak için tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Kartal Belediyesi tarafından başlatılan projeyle öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Kartal Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercihlerinde çocuklara yardımcı olmak için tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Kartal Belediyesi tarafından başlatılan projeyle öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Kartal Meydanı’nda kurulan stantta 3 uzman eğitim danışmanı tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle çocuklara sahip oldukları yüzdelik dilimleri ile ilgili veriler paylaşılıyor, tercih alternatifleri ve tercih edebilecekleri okullar ile ilgili bilgiler veriliyor.
Uzman eğitmenler, öğrencilerin puanları ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercih için öğrencilere ve ailelerine danışmanlık yapıyor. Kartal Belediyesi’nin uzman eğitim danışmanlarının bilgi ve tecrübesinden istifade eden öğrenciler de kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak verilen tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen Kartallılar, 29 Temmuz’a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında Kartal Meydanı’ndaki standı ziyaret edebilirler.

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