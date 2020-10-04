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Kartal Belediyesi muhtarlar toplantısının 134’üncüsünü gerçekleştirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk haftasında ilçe muhtarlarının mahallelerindeki sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği muhtarlar toplantısının 134’üncüsü gerçekleştirildi.Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı.

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır her ayın ilk haftasında ilçe muhtarlarının mahallelerindeki sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği muhtarlar toplantısının 134’üncüsü gerçekleştirildi.
Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar toplantısının Ekim ayı oturumunu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu yönetti. Kartal Belediyesinin katılımcı demokrasinin gereği olarak mahalle muhtarlarını çok önemsediğini kaydeden Aksu, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yeşil odaklı, çevreci, yaşanabilir bir kent için Kartal Belediyesinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kartallı komşularımız için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Esnaf kardeşlerimize ‘500 Gün Yolculuk’ adını taşıyan bir sunum gerçekleştirerek göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgi verdi. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu 500 gün boyunca ilçemizin kronikleşmiş birçok sorununa çözüm ürettik. Siz muhtarlarımızı ‘birlikte yönetim’ anlayışımızın gereği olarak yönetimimize ortak ettik. Katılımcı Demokrasi anlayışından ödün vermeden, ilçemizin sorunlarına derman olmaya devam edeceğiz.”
Toplantının bundan sonraki bölümünde Kartal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları, görüş ve önerilerini iletti. Sorunların ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda muhtarlar tarafından iletilen sorunlar kayıt altına alındı. Toplantının sonunda Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti.

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