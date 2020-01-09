YURTHABER
  4. Kartal Belediyesi TSM Korosu’ndan muhteşem konser

Kartal Belediyesi TSM Korosu’ndan muhteşem konser

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında konser veren Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicileri mest etti.Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, müzik severlerin ilgisi yoğun oldu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında konser veren Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicileri mest etti.
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. Şermin Niyazi’nin şefliğinde sezonun ilk konserini gerçekleştiren Türk Sanat Müziği Korosu, İstanbul’u konu edinen eserlerden oluşan zengin bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkarak; “Ada Sahillerinde Bekliyorum”, “Gidelim Göksuya Bir Alem-i Ab Eyleyelim” ve “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin” gibi sevilen eserleri seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun performansı, müzik severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Konser sonunda sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Âdem Uçar yaptığı konuşmada sergiledikleri muhteşem performans için koro üyelerini tebrik etti. Konuşmanın ardından ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Âdem Uçar ile Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, koro şefi Şermin Niyazi’ye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Beylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyorBeylikdüzü’nde Oku-Yorum buluşmaları devam ediyor
Akademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldıAkademik Kültür ve Bilim Komisyonu toplantısı İstanbul’da yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

İTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineri

İTSO’dan Kobi’lere alacak sigortası semineri

Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti

Vali Akın, Ocak ayı halk toplantısına başkanlık etti

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

İstanbul'un bir ilçesinden 6 bin göçmen sınır dışı edildi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.