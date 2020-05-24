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Kartal Belediyesinden 29 Mayıs’ta açılacak camilerde dezenfekte çalışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla Mart ayında kapatılması kararlaştırılan camilerin 29 Mayıs’ta ibadete açılacağının açıklanması ile birlikte Kartal Belediyesi ilçede bulunan camileri dezenfekte etmeye başladı.Kartal’da, korona virüs ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; hizmet binaları, açık havada yer alan toplu kullanım alanları ile market ve eczaneler gibi birçok ortak alanda gerçekleştirilen hijyen çalışmalarının ardından bu kez de 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak açılacağı duyurulan camiler için kolları sıvadı.Kartallı vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile harekete geçen ekipler, avlulardan başlayarak camilerin iç kısımlarını köşe bucak dezenfekte etti.

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla Mart ayında kapatılması kararlaştırılan camilerin 29 Mayıs’ta ibadete açılacağının açıklanması ile birlikte Kartal Belediyesi ilçede bulunan camileri dezenfekte etmeye başladı.
Kartal’da, korona virüs ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; hizmet binaları, açık havada yer alan toplu kullanım alanları ile market ve eczaneler gibi birçok ortak alanda gerçekleştirilen hijyen çalışmalarının ardından bu kez de 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak açılacağı duyurulan camiler için kolları sıvadı.
Kartallı vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatı ile harekete geçen ekipler, avlulardan başlayarak camilerin iç kısımlarını köşe bucak dezenfekte etti. Arife günü başlayan çalışmalarda 5 ekip, müftülük tarafından bildirilen 85 cami ve kuran kursu binasını detaylı bir şekilde ilaçladı. Ekipler, çalışmalar sırasında camilerde el temasının olabileceği tüm noktalarda nano gümüş iyon teknolojisi kullandı.
Kartal Müftülüğü tarafından iletilen listeye göre dezenfektasyon çalışmasını yürüten ekip, Kartal’ın 20 mahallesinde bulunan ve daha önce de dezenfekte edilen camilerin yanı sıra; Kartal Belediye binasını da bir kez daha dezenfekte etti. Pazartesi günü de devam edecek çalışmalar sonucu ilçedeki tüm camiler; ilaçlanarak hijyenik bir hale getirilecek.
Vatandaşların hijyenik koşullarda ibadet edebilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin seferber olduğunu belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadete açılacak olan camilerimiz için belediyemizin ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik hizmetlerini sonuna kadar kullanıyoruz. Komşularımızın daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında olduğu gibi camilerimiz için de dezenfekte çalışmalarımızı artırdık. Daha önce dezenfekte çalışmalarının yapıldığı camilerimizde de söz konusu ilaçlama çalışmalarımızı yineledik. Benim komşularımdan tek ricam, sosyal mesafe kuralına uymaları, maske kullanarak kişisel önlemlerini de almalarıdır. Tüm komşularıma sağlıklı günler ve hayırlı bayramlar dilerim” dedi.

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