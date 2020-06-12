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Kartal Belediyesi’nden arabalı sinema nostaljisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, pandemi dolayısıyla “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinliklerine başladı.

Kartal Belediyesi, pandemi dolayısıyla “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinliklerine başladı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak olan etkinliklerde Kartallılar, 12-13-14 Haziran boyunca “Arabalı Sinema” nostaljisi yaşayacak.

‘Arabalı Sinema Günleri’ kapsamında araçları ile Eski Kartal Stad Meydanı’na gelen vatandaşlar, kurulan dev ekrandan Türk Sineması’nın sevilen filmlerini izleyebilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen etkinliğin ilki 12 Haziran 2020 Cuma günü, saat 21.00’da gerçekleşecek. Araçla girişlerin 19.00’da olacağı ‘Arabalı Sinema Günleri’nin ilk gösterimi ise “Bayi Toplantısı” adlı film ile yapılacak. Mecburen katıldıkları bayi toplantısında, kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikâyesini konu edinen filmde Kartallı vatandaşlar, açık havada sinema nostaljisi yaşayacak. 13 Haziran’da “Yol Arkadaşım 2” ve 14 Haziran’da da “Yaşamak Güzel Şey” adlı filmlerle vatandaşlar, uzun süre sonra ilk kez Kartal Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri ile keyifli vakit geçirecek.

“Komşularımızla bir arada olmayı çok özledik” diyerek vatandaşları ‘Arabalı Sinema Günleri’ne davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Korona virüs ile mücadele kapsamında komşularımızın sağlığını gözeterek kültür sanat etkinliklerimizi durdurmuştuk, online ortamda etkinliklerimiz devam ediyordu; ancak uzun zaman sonra ilk kez açık havada etkinliklerimizde bir arada olacağız. Tabii ki sosyal mesafe kuralları çerçevesinde olacak bütün etkinliklerimiz. Virüs etkisini tamamen yitirene kadar belirlenen kurallara uymaya devam edeceğiz hep birlikte. Bu noktada komşularımın da ciddiyetle kendi önlemlerini alacağına inanıyor, kendilerini ‘Arabalı Sinema Günleri’ne davet ediyorum” dedi.

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