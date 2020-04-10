Kartal Belediyesi’nden çocuklar için 23 Nisan’a özel yarışma

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. kuruluş yılında, Korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ‘Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nda buluşturuyor.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yarışma ile salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu, resim ve şiirlerle yaşatacak.

Dereceye giren çocuklar, ödüllendirilecek

Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon olarak 250 TL para ödülü verilecek. Başvurular, Kartal Belediyesi’nin 0532 212 57 81 numaralı WhatsApp hattı ve 23nisan@kartal.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, ad ve soyadları ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirlenen adreslere gönderebilecek. (Çocuklar; 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4, A5, 35x50 kâğıda istenilen teknikte yapılan resmin fotoğrafı, şiir okuma kategorisi için şiir okurken çekilmiş videoları ile yarışmaya katılabilecek.)