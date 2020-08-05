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Kartal Belediyesinden ilçedeki ibadethanelere dezenfekte yardımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, ilçedeki tüm cami, cemevi ve kiliselere halk sağlığını korumak için dezenfekte yardımında bulunuyor.Kartal Belediyesi, Covid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren, halk sağlığını koruma ve salgının olumsuz ekonomik-sosyal etkilerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartal Belediyesi, ilçedeki tüm cami, cemevi ve kiliselere halk sağlığını korumak için dezenfekte yardımında bulunuyor.

Kartal Belediyesi, Covid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren, halk sağlığını koruma ve salgının olumsuz ekonomik-sosyal etkilerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kurban Bayramı’ndan önce ilçedeki tüm ibadethaneleri dezenfekte ederek, vatandaşların kullanımı için cami, cemevi ve kilise görevlilerine dezenfekte araçları teslim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, korona virüsü salgının hala tehlikesini sürdürdüğüne dikkat çekerek, Kartal Belediyesinin salgının etkisini göstermeye başladığı ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çekti. Başkan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın sağlığını korumak için tüm ibadethanelerimizi bayram öncesinde dezenfekte ettikten sonra, komşularımızın sağlığı için dezenfekte araçlarımızı da teslim ettik. Korona virüsü salgınının, etkisini hala yitirmediğine dikkat etmeli ve tüm tedbirlerimizi almak durumundayız. Tüm Kartallı komşularımıza, her şeyden önce sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber atlatacağız” şeklinde konuştu.

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