YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediyesi’nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti

Kartal Belediyesi’nden ilçedeki kahvehane ve kıraathanelere dezenfekte hizmeti

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgınından halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar kapsamında ilçedeki kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi.Korona virüsle mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan kısıtlama kararları sonrası açılan kahvehaneler ve kıraathaneler, Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından özel madde kullanılarak dezenfekte edildi.Nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak temizlenen işletmelerde özellikle ortak kullanım alanları, masa ve sandalyeler, çay ocakları, kahvehane bahçeleri gibi pek çok alan, hijyenik hale getirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgınından halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından devam eden çalışmalar kapsamında ilçedeki kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi.
Korona virüsle mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan kısıtlama kararları sonrası açılan kahvehaneler ve kıraathaneler, Kartal Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından özel madde kullanılarak dezenfekte edildi.
Nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak temizlenen işletmelerde özellikle ortak kullanım alanları, masa ve sandalyeler, çay ocakları, kahvehane bahçeleri gibi pek çok alan, hijyenik hale getirildi. Oyun oynamanın yasak olduğu işletmelerde vatandaşlara kurallar konusunda da bilgi veren ekipler, ilçedeki tüm kahvehane ve kıraathanelerde dezenfekte işlemini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanı’nda doyasıya eğlendi

Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanı’nda doyasıya eğlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kadıköy'de Defne Parkı ve Sahrayıcedid Gönüllü Evi açıldı

Kadıköy'de Defne Parkı ve Sahrayıcedid Gönüllü Evi açıldı

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.