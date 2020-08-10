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Kartal Belediyesinden ilçedeki tüm spor kulüplerine kızılötesi termometre

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesinin ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteği sürüyor.

Kartal Belediyesinden ilçedeki tüm spor kulüplerine kızılötesi termometre

Kartal Belediyesinin ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteği sürüyor. Gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Kartal Belediyesi, ayni yardımlarına pandemi sürecinde de devam ediyor.
Söz konusu yardımlar kapsamında ilçedeki tüm amatör spor kulüpleri ziyaret edilerek, kulüplere gelen sporcu ve ziyaretçilerin ateş ölçümünün yapılabilmesi için ‘kızılötesi termometre’ desteği sağlandı.
Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği (KASK) Başkanı Nasır Süleymanoğlu ile birlikte ilçede bulunan amatör spor kulüplerini dolaşarak kulüp yetkililerine elektronik termometrelerini teslim etti. Pandemi sürecinde de Kartal Belediyesi’nin desteğini sürdürdüğünü ifade eden kulüp yetkilileri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e spora olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kartal Belediyesinden ilçedeki tüm spor kulüplerine kızılötesi termometre

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