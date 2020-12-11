Kartal Belediyesi’nden Kartallı Kazım’ın oğlu Yılmaz Gölebeler’e son görev

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden ‘Kartallı Kazım’ olarak tanınan Kuvayı Milliye Kahramanı İbrahim Göleber’in oğlu Yılmaz Göleber (83) için cenaze töreni düzenlendi. Başkan Yardımcısı Adem Uçar da törene Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’i temsilen katıldı.

Pendik Yayalar Mezarlığı’nda gerçekleşen cenaze törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, merhum Yılmaz Göleber’in ailesi ve sevenleri katıldı. Covid-19 pandemi önlemleri nedeniyle, Yılmaz Göleber’in cenaze namazı, yaşadığı evinin önünde kılınarak aile kabristanının bulunduğu Pendik Yayalar Mezarlığı’na defnedildi.

Yoğun çalışma programı nedeni ile cenaze törenine katılamayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Vatanın kurtuluşu ve bütünlüğü için hizmet eden ve aynı zamanda bir Kartallı olan İbrahim Göleber namı diğer Kartallı Kazım, bir şükran ve minnet ifadesi olarak her sene ölüm yıl dönümünde andığımız, Kartalımızda yaşattığımız ve yaşatmaya devam edeceğimiz kıymetli değerimizdir. Düzenlediğimiz anma törenlerinde bir araya gelme şansı yakaladığım kıymetli evlatları Yılmaz Göleber ağabeyimizin vefat haberini büyük bir üzüntü ile karşıladım. Kendisine Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Geçmişimize sahip çıkarak ‘Göleber’ soyadını Kartal’da yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşarak taziyelerini iletti.

