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Kartal Belediyesinden marketlere dayanışma askısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, COVİD-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi, COVİD-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. İlçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi.
Kartal Belediyesi korona virüsüyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için ilçenin tüm kamusal alanlarında ekipler tarafından dezenfekte hizmeti devam ederken, salgının ekonomik etkileri ile de mücadele çalışmaları sürüyor. Daha önce ihtiyaç sahiplerine nakit/gıda yardımı ve belediye kiracılarına ödeme kolaylığı çalışmaları sağlayan Kartal Belediyesi, Kartal Kaymakamlığı ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, ilçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi. Hayırsever vatandaşların, marketlere yerleştirilen askılardaki gıda yardımları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

“Salgınla her alanda mücadele ediyoruz”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesinin korona virüs salgınıyla her alanda mücadele ettiğini vurgulayarak, “Kartal Belediyesi olarak, COVİD-19 salgınına karşı her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Virüsün yayılmasını engellemek için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yaklaşık 1 milyon metrekare alanı dezenfekte ettik. Salgının ekonomik etkilerini de görmezden gelemezdik. Bu bağlamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit ve gıda yardımlarına devam ederken, ilçedeki marketlere dayanışma askılarımızı yerleştirdik. Dayanışma askılarına, hayırsever vatandaşlarımızın astıkları gıda yardımları toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İnanıyoruz ki, bu zor günleri dayanışma ile hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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