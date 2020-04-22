Kartal Belediyesinden marketlere dayanışma askısı

Kartal Belediyesi, COVİD-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele etmeye devam ediyor. İlçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi.

Kartal Belediyesi korona virüsüyle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için ilçenin tüm kamusal alanlarında ekipler tarafından dezenfekte hizmeti devam ederken, salgının ekonomik etkileri ile de mücadele çalışmaları sürüyor. Daha önce ihtiyaç sahiplerine nakit/gıda yardımı ve belediye kiracılarına ödeme kolaylığı çalışmaları sağlayan Kartal Belediyesi, Kartal Kaymakamlığı ile birlikte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli olacak yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, ilçedeki marketlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda yardımlarının toplandığı askılar yerleştirildi. Hayırsever vatandaşların, marketlere yerleştirilen askılardaki gıda yardımları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.