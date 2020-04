Kartal Belediyesinden marketlere dayanışma askısı

“Salgınla her alanda mücadele ediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesinin korona virüs salgınıyla her alanda mücadele ettiğini vurgulayarak, “Kartal Belediyesi olarak, COVİD-19 salgınına karşı her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Virüsün yayılmasını engellemek için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yaklaşık 1 milyon metrekare alanı dezenfekte ettik. Salgının ekonomik etkilerini de görmezden gelemezdik. Bu bağlamda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit ve gıda yardımlarına devam ederken, ilçedeki marketlere dayanışma askılarımızı yerleştirdik. Dayanışma askılarına, hayırsever vatandaşlarımızın astıkları gıda yardımları toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İnanıyoruz ki, bu zor günleri dayanışma ile hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.