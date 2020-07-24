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Kartal Belediyesi’nden yeni imar düzenlemeleri uyarısı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 18:02 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi tarafından önceki gün önemli bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından önceki gün önemli bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kartal’da faaliyet gösteren mimar, mühendislerin yanı sıra yapı kontrol ve müteahhit firmaları ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda değişen kanun ve yönetmelikler ile artırılan cezalar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca pandemi döneminde aksayan işler için Kartal Belediyesi’nin hem vatandaşları ve hem de iş yapan firmaları mağdur etmemek için aldığı önlemler anlatıldı. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, cezaların yüksek oranlarda arttırıldığını belirterek kaçak yapılaşma ve eklentiler konusunda uyarıda bulundu.
Kentsel dönüşüm konusunda öncü ilçelerden biri olan Kartal’da geçtiğimiz Şubat ayında çıkan kanun ile çok önemli bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal’da proje geliştiren ve uygulayan mimarlar, mühendisler, yapı denetim firmaları ve müteahhitlerin yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ve Kartal Belediyesi İmar, Kentsel Dönüşüm, Yapı Kontrol ve Plan Proje Müdürlüğü çalışanları katıldı. Toplantıda bilgilendirme yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan önce pandemi süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Pandemi nedeniyle duran işleri hızlandırmak ve ruhsat süreçlerini kısaltmak için bir takım düzenlemeler yaptıklarını belirten Bayram Ali Baştan, yeni kanunun getirdiği yüksek cezalar ile ilgili bilgilendirme yaptı. Hem Bakanlığın hem de valiliğin kaçak yapılaşmaya savaş açtığını vurgulayan Baştan, cezaların çok yüksek miktarlarda artırıldığını söyledi. Kaçak eklentiler ve ruhsata aykırı yapılan imalatlar için artık yüzlerce bin liralık cezaların öngörüldüğünü belirten Baştan, vatandaşın da bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. Örnek olarak 50 - 100 m2 kare kaçak için 300

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