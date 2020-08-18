Kartal Belediyesi’ne 500 kitaplık destek

Kartal Belediyesi ve JCI (Junior Chamber International) Avrasya JCI Türkiye işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kartallı vatandaşlar hem kitap okumaya teşvik ediliyor hem de geri dönüşüme katkı sunmaları sağlanıyor. Kartal Belediyesi’nin büyük bir başarı ile yürüttüğü proje kapsamında çalışmalara destek veren JCI Avrasya Başkanı Filiz Tüfek, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’ı ziyaret ederek projeye 500 kitap bağışında bulundu.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars’ın makamında gerçekleştirilen ziyaret toplantısına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan da katıldı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ziyaretin sonunda nazik ziyaretleri için JCI Avrasya Başkanı Filiz Tüfek’e teşekkür belgesi hediye ederken Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise Filiz Tüfek’in adına fidan dikildiğine dair Tema Vakfı’nın fidan sertifikasını kendisine takdim etti.

Kartal Belediyesi ve JCI Avrasya JCI Türkiye işbirliğinde yürütülen projeyle geri dönüşüm atıklarının ekonomiye kazandırılması süreci ilgi çekici hale getiriliyor ve çevre koruma bilinci üst seviyelere çıkartılıyor. Söz konusu proje ile Kartallılar, topladıkları ambalaj atığı, atık pil, bitkisel atık yağ ve e-atıklarla, kentin birçok noktasına yerleştirilen kumbaralarda biriken kullanılmış kitap ve oyuncakları takas edebiliyor.