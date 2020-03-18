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Kartal Belediyesi’nin korona virüse karşı önlemleri devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 19:54 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşı korumak amacıyla ilçe genelinde; okullar, kreşler, ibadethaneler, ulaşım araçları, kültür merkezleri ve kamu binalarına öncelik vererek başlattığı dezenfekte çalışmalarına, diğer toplu yaşam alanlarını da dahil ederek devam ediyor.Kartal’da bulunan Çocuk Gözlemevi de bu hummalı çalışmalar kapsamında dezenfekte edildi.

Kartal Belediyesi, korona virüse karşı vatandaşı korumak amacıyla ilçe genelinde; okullar, kreşler, ibadethaneler, ulaşım araçları, kültür merkezleri ve kamu binalarına öncelik vererek başlattığı dezenfekte çalışmalarına, diğer toplu yaşam alanlarını da dahil ederek devam ediyor.
Kartal’da bulunan Çocuk Gözlemevi de bu hummalı çalışmalar kapsamında dezenfekte edildi. Kimsesiz çocukların yaşamını sürdürdüğü ve eğitim aldığı merkez, 2 ayrı ekip tarafından özel makineler yardımıyla dezenfekte edildi. Koruyucu giysiler, maske ve gözlük ile çalışan ekiplerin yaptığı işlem sırasında, çocuklar dışarıda bekledi.
Uygulama kapsamında yoğun bir çalışma yürüten Kartal Belediyesi, önceden belirlenen program dâhilinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Öte yandan korona virüsü vakaları sonrasında vatandaşların talebinin arttığı gıda ve temizlik malzemelerinde meydana gelebilecek usulsüz fiyat artışlarını engellemek amacıyla Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü denetimler de aralıksız sürüyor.

“Görevimizin Başındayız, Bizlere Güvenin. Bunu Hep Birlikte Atlatacağız”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı açıklamada vatandaşları evden mümkün olabildiğince çıkmamaları konusunda uyararak, “Değerli komşularım, bildiğiniz üzere korona virüsü ile alakalı mücadelemiz devam ediyor. Başta okullarımız, kreşlerimiz, ibadethanelerimiz, kültür merkezlerimiz, taksilerimiz, minibüslerimiz, Kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Nüfus Müdürlüğümüz gibi kamusal ortak alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız bitmiş durumda. Yarın ve ilerleyen günlerde artarak hem sokak ve caddelerimizde, hem eksik kaldığımız diğer kamu kurumlarında bu hizmetlerimiz devam edecek. Sizlerden bize gelen onlarca, yüzlerce, binlerce çağrıya cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Hem aramalarımız hem SMS’leriniz, hem mailleriniz, hem instagram mesajlarınız, hem facebook mesajlarınız, ortak bir havuzda değerlendirilip anında müdahale için analiz ediliyor. Ama sizlerden bir ricamız var, lütfen gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Bu noktada daha bilinçli olma gayretini gösterirseniz, bizlerin işini kolaylaştırırsınız. Artık fiziksel olarak belediyeye gelmenize gerek yok. Komşu İletişim Merkezi’ni aramanız, sizlerle bizi buluşturacaktır. 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezimiz ile belediye hizmetini vermeye devam edeceğiz. Aklınıza takılan bütün soruları bize sorabilirsiniz. Görevimizin başındayız, bizlere güvenin. Bunu hep birlikte atlatacağız sevgili komşularım” dedi.

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