YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal Belediyesi’nin korona virüsü dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal Belediyesi’nin korona virüsü dezenfekte çalışması devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından alınan olağanüstü önemler kapsamında Kartal’da bulunan özel ve kamuya bağlı huzurevleri de dezenfekte edildi.Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ikamet ettiği 12 farklı huzurevinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından alınan olağanüstü önemler kapsamında Kartal’da bulunan özel ve kamuya bağlı huzurevleri de dezenfekte edildi.
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ikamet ettiği 12 farklı huzurevinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda yer alan kurumlardan biri olan ve 80 vatandaşın kaldığı Özel Yakacık Nezih Yaşlı Bakım Merkezi’ne giden Kartal Belediyesi dezenfekte ekibi, Korona virüsüne karşı tüm binayı özel solüsyon ile dezenfekte etti. Koruyucu giysiler, maske ve gözlük ile çalışan ekiplerin yaptığı işlem sırasında yaşlı vatandaşlar merkezdeki başka odalara alınırken rahatsızlıkları nedeniyle yaşlıların daha fazla dokunduğu merdiven tırabzanları ve tutamaklar bolca ilaçlanarak mikrop ve virüslerden arındırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

TBMM İdare Amiri Hasan Turan’dan Giresun’a korona virüs bağışı

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Vatandaşlara “Evde Kitap” servisi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Kozan’da kamu mallarına zarar verildi

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Havalimanında mahsur kalarak yurda yerleştirilen yabancılardan Türkiye'ye teşekkür mektubu

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:44
Öğle
13:14
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.