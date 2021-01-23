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Kartal Belediyesinin semt pazarlarındaki HES kodu sorgulaması devam ediyor

23.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Korona virüsü olarak bilinen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği’nin aldığı karar ile semt pazarlarında satış yapan esnafa HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında düzenli olarak HES kodu taraması ve fiyat denetimlerini sürdürüyor.Kamu kurumlarına girişte ve toplu ulaşım araçlarını kullanırken mecburi tutulan HES kodu uygulamasının semt pazarlarında da uygulanmaya başlanmasının ardından zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Korona virüsü olarak bilinen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği’nin aldığı karar ile semt pazarlarında satış yapan esnafa HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında düzenli olarak HES kodu taraması ve fiyat denetimlerini sürdürüyor.
Kamu kurumlarına girişte ve toplu ulaşım araçlarını kullanırken mecburi tutulan HES kodu uygulamasının semt pazarlarında da uygulanmaya başlanmasının ardından zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kartal’da her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında mobil cihazlar ile HES kodu taraması gerçekleştiren zabıta ekipleri, taramalar sırasında temaslı veya riskli olduğu ortaya çıkan esnafa ise hem ceza yazıyor hem de sağlık kuruluşlarına bilgi vererek karantinaya alınmalarını sağlıyor.
HES kodu sorgulamaları sırasında esnafın kimlik bilgileri de kontrol edilerek HES kodu olmayan pazarcı esnafının satış yapmasına izin verilmiyor ve HES kodu edinmeleri sağlanıyor. Aynı çalışma kapsamında ekipler tarafından ürünlerin fiyat etiketleri de kontrol edilirken pazar giriş ve çıkışlarına Kartal Belediyesi tarafından yerleştirilen dezenfektan istasyonları da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

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