Kartal Belediyesi’nin sivrisinek mücadelesi başladı

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, yaz aylarında sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, eşgüdüm içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerde akşam saatlerinde sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Sivrisinek üreme alanlarına öncelik verilerek devam eden çalışmalar kapsamında Kartal’ın bütün mahallerinde her hafta bir kere ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek. Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde devam eden çalışmalarda hava durumu ve iklim koşullarına göre esnek düzenlemeye de geçilebiliyor.

Kartal Belediyesi’nin sivrisinek mücadele programında Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında uygun görülerek izin verilen ilaçlar kullanılıyor. Kartal Belediyesi’nin sivrisinekle mücadele programı kapsamında devam eden çalışmalar, tüm yaz mevsimi boyunca aralıksız olarak sürdürülecek.