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Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip yerel yönetimi olma özelliğini taşıyan Kartal Belediyesi, Yalı Mahallesi’nde yeni bir kreş daha inşa ediyor.

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Türkiye’nin en fazla kreşine sahip yerel yönetimi olma özelliğini taşıyan Kartal Belediyesi, Yalı Mahallesi’nde yeni bir kreş daha inşa ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kreş ve gençlik merkezleri sayısının artacağını müjdeleyerek, Kartal Belediyesinin Türkiye’nin en fazla kreşine sahip yerel yönetim olma unvanını koruyacağını kaydetti.
Kartal Belediyesi, yeni bir kreşi daha Kartallıların hizmetine açmaya hazırlanıyor. İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde; sosyal, kültürel ve eğitim başta olmak üzere her alanda gelişim ve değişim çalışmaları sürdüren Kartal Belediyesi, hayata geçirdiği yeni kreş ile birlikte ilçedeki toplam kreş sayısını 16’ya çıkarmış olacak.

“En fazla kreşi olan belediye unvanımızı koruyacağız”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yeni gençlik merkezleri ve kreşler yapmaya devam edeceklerini ve Kartal Belediyesinin Türkiye’nin en fazla kreşine sahip yerel yönetim olma unvanını koruyacağını kaydederek, “Kartal Yalı Mahallesi’nde faaliyet gösterecek olan kreşimizin yapımı devam ediyor. Burada modern bir binayı Kartallı miniklerimizle buluşturacağız. Okul öncesi eğitimin önemi, dünya da anlaşılmış durumda. Bizlerin görevi, Kartallı miniklerimizin okul öncesi eğitimini en modern şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Yalı Mahallemizdeki bu kreşi miniklerimiz ve aileleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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