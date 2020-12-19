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Kartal ‘da her gün yüzlerce metrekare alan dezenfekte ediliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.12.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kartal’da Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce metrekare alanı köşe bucak dezenfekte ediyor.Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve Mart ayından bu yana milyonlarca metrekare alanı dezenfekte eden ekipler; hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, metro ve tren istasyonlarını, ATM’leri, ibadethaneleri, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları virüslere karşı en etkin yöntemlerden olan nano gümüş iyon teknolojisi ile arındırıyor.Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarını artıran ekipler, lokasyonların dezenfekte çalışmasını tek sefere mahsus yapmaksızın düzenli bir şekilde tekrarlıyor.Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek, muhtemel virüs riskinden Kartallıları uzak tutmayı amaçlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarını 15 kişiden oluşan 5 ekip ile yürütüyor.Ekipler ayrıca Kartal’daki bütün sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da düzenli olarak devam ediyor.

Kartal’da Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce metrekare alanı köşe bucak dezenfekte ediyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarına öncelik veren ve Mart ayından bu yana milyonlarca metrekare alanı dezenfekte eden ekipler; hastaneleri, sağlık ocaklarını, eczaneleri, metro ve tren istasyonlarını, ATM’leri, ibadethaneleri, noter ve PTT şubeleri ile minibüs, taksi, park ve durakları virüslere karşı en etkin yöntemlerden olan nano gümüş iyon teknolojisi ile arındırıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarını artıran ekipler, lokasyonların dezenfekte çalışmasını tek sefere mahsus yapmaksızın düzenli bir şekilde tekrarlıyor.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirerek, muhtemel virüs riskinden Kartallıları uzak tutmayı amaçlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dezenfekte çalışmalarını 15 kişiden oluşan 5 ekip ile yürütüyor.
Ekipler ayrıca Kartal’daki bütün sokaklarda yıkama ve temizlik çalışmalarına da düzenli olarak devam ediyor. Özveri ile yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal’da Koronavirüs tehdidinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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