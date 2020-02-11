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Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kartal’da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Arif Dağlar için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Arif Dağlar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ilçe belediye başkanı ve vatandaş katıldı.Dağlar’ın naaşı, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’na defnedildi.Arif Dağlar hakkında1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokulu aynı kentte tamamladı.

Kartal’da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Arif Dağlar için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Arif Dağlar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ilçe belediye başkanı ve vatandaş katıldı.
Dağlar’ın naaşı, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Soğanlık Mezarlığı’na defnedildi.
Arif Dağlar hakkında
1 Ocak 1954’te Bayburt’ta doğan Arif Dağlar, ilkokulu aynı kentte tamamladı. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olan Dağlar, daha sora İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.
Dağlar, 1997-2004 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük Yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı seçilen Arif Dağlar bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.

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